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Орловский облсуд не пожалел чиновников, которые поселили сирот в бараки

Орловский облсуд не пожалел чиновников, которые поселили сирот в бараки

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила в силе ранее вынесенный приговор Кромского районного суда в отношении сотрудников администрации Троснянского района, а жалобы осуждённых и их защитников – без удовлетворения.

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