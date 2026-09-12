В Иране назвали США условия открытия Ормузского пролива

По информации Tasnim, ссылающегося на осведомленный источник, Тегеран направил через посредников Вашингтону перечень из семи требований, необходимых для возобновления навигации в Ормузском проливе.
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