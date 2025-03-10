Трамп отверг слова репортера Washington Post о неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине говорят о неуважении российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Белого дома.
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