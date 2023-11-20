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Альдама смазал 3-очковый, Уильямс попал под блок-шот Порзингиса на последних секундах матча «Мемфис» – «Бостон»

Альдама смазал 3-очковый, Уильямс попал под блок-шот Порзингиса на последних секундах матча «Мемфис» – «Бостон»

Исход матча «Мемфис» – «Бостон» решился на последних секундах. Бигмен «Селтикс» Кристапс Порзингис за 1 минуту и 1 секунду до сирены забил сверху (102:100), попадание стало победным.

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