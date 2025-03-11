Российский баскетболист вошёл в символическую сборную новичков NCAA

Российский защитник американского университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин был включён в символическую сборную лучших новичков конференции Big 12 Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) по итогам регулярного чемпионата.
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