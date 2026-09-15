Главный инженер завода в Туле осужден за гибель двух человек

В Узловом районный суд приговорил главного инженера АО "Узловский машиностроительный завод" к двум с половиной годам ограничения свободы за гибель двух работников из-за обрушения крыши цеха под тяжестью снега 4 марта 2026 года.
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