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Коммунальные тарифы пополнятся новой графой расходов

Коммунальные тарифы пополнятся новой графой расходов

В недрах Минстроя готовится проект, согласно которому в коммунальные тарифы (на тепло- и водоснабжение) планируется включить расходы на строительство и обслуживание цифровой инфраструктуры, в том числе на установку в домах умных приборов учета.

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