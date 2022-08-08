Коммунальные тарифы пополнятся новой графой расходов

В недрах Минстроя готовится проект, согласно которому в коммунальные тарифы (на тепло- и водоснабжение) планируется включить расходы на строительство и обслуживание цифровой инфраструктуры, в том числе на установку в домах умных приборов учета.
В недрах Минстроя готовится проект, согласно которому в коммунальные тарифы (на тепло- и водоснабжение) планируется включить расходы на строительство и обслуживание цифровой инфраструктуры, в том числе на установку в домах умных приборов учета.
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