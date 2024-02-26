Жители краснодарского поселка Российского пожаловались Бастрыкину на дороги и условия жизни

Глава СК России поставил на контроль проверку в связи с видеообращением жителей п. Российский Краснодарского края Жители Российского сообщили о плохом состоянии дорог и тротуаров, отсутствии освещения и социальных объектов.
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