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«Ман Сити» хочет подписать Мэддисона и Беллингема летом. Гюндоган и Бернарду могут уйти

«Манчестер Сити» собирается обновить полузащиту следующим летом. Как пишет Daily Mail, клубу интересен полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

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