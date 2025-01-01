"Прилетело по самым наглым": Подполье вышло на связь после удара русских по Херсону

Координатор подполья Сергей Лебедев вышел на связь с Царьградом после ударов по Херсону. По его словам, в городе "прилетело по самым наглым" - группировкам ВСУ, которые пытались напасть на наши позиции с помощь артиллерии.
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