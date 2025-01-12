Жителей Гренландии шокировали заявления Трампа о присоединении к США

Население Гренландии оказалось шокировано заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединённых Штатов для обеспечения национальной безопасности страны.
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