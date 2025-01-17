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Известный спортивный журналист Бойцов служит в зоне СВО в рязанском полку

Известный спортивный журналист Бойцов служит в зоне СВО в рязанском полку

Бойцову 55 лет, он рядовой инженерно-саперной роты в Рязанском полку ВДВ. Позывной — «Журналист».Константин Бойцов, известный спортивный журналист, бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России, ушедший на СВО, служит в составе полка, дислоцированного в Рязани.

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