Росгвардейцы отработали штурм захваченного здания в Подмосковье

vk.ru/Росгвардия. Московская область Росгвардейцы из подразделений "Гюрза", "Булат", "Пересвет" и "Русич" провели тактико-специальные учения в московской области.
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