Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

В России с 5–8 июня 2024 года проходит 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Вряд ли кто-то поспорит с тем, что это очень серьезное мероприятие, по крайней мере таковым оно должно являться.
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