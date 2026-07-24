Российский дрон вывел супругов через линию фронта под Добропольем

Супруги из подконтрольного Вооруженным силам Украины села Водянское под Добропольем рассказали, что смогли выйти через линию фронта благодаря российскому беспилотнику, который указал им безопасный маршрут.
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