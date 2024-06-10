Мэр Кудрявцев назначил двух новых глав департаментов мэрии Новосибирска

42-летний экс-начальник комбината бытовых услуг из Бердска Дмитрий Зайков стал руководителем коммунального ведомства Новосибирска, а 36-летний бывший глава отдела ведомственной цифровизации региональной Минцифры Максим Русин назначен главой городского департамента связи и информатизации.
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