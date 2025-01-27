«Пересадка» атомов: Почему церий делает материалы квантовыми?

В мире квантовых технологий, где каждый атом может стать ключом к будущему, ученые находятся в постоянном поиске новых материалов, способных усовершенствовать квантовые вычисления, коммуникации и сенсорику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии