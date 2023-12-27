Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Овчинников
    Было бы неплохо!Владимир Путин пр...
  • Александр Грелев
    С Киркоровым  всё ясно,глпый хам,который когда то неплохо пел,а сборище у Ивлееевой это клиенты у психиатра и ФСБВИП-гость "бала у...
  • Виталий
    Конечно прИбывают. Неграмотный, а публикуется. Обучение, видимо, было дистанционное.Вы будете смеятьс...

Владимир Путин предложил раздел «по-братски»

Владимир Путин предложил раздел «по-братски»

  Выступая на коллегии Министерства обороны, Владимир Путин сделал, на мой взгляд, чрезвычайно важное заявление, которое следует привести полностью, а не в кратком изложении, как это обычно делают новостные агентства: «Единственным гарантом — тоже, я где-то уже говорил об этом, у меня это проскакивало — суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
А Восточная Пруссия - это здоровеннная территория от Калининграда на запад. В общем-то, она должна войти в состав Калининградской области. А с немцами поляки пусть разбираются за Силезию
Ответить
7 час.
СБ
Сергей Бунцов
При вхождении в состав России Калининградской области надо было бы сувальский коридор тоже нам забрать для сухопутного соединения через Белоруссию
Ответить
4 час.
Сергей Овчинников
Было бы неплохо!
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх