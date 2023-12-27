Выступая на коллегии Министерства обороны, Владимир Путин сделал, на мой взгляд, чрезвычайно важное заявление, которое следует привести полностью, а не в кратком изложении, как это обычно делают новостные агентства: «Единственным гарантом — тоже, я где-то уже говорил об этом, у меня это проскакивало — суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.
Владимир Путин предложил раздел «по-братски»
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А Восточная Пруссия - это здоровеннная территория от Калининграда на запад. В общем-то, она должна войти в состав Калининградской области. А с немцами поляки пусть разбираются за Силезию
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7 час.
СБ
Сергей Бунцов
При вхождении в состав России Калининградской области надо было бы сувальский коридор тоже нам забрать для сухопутного соединения через Белоруссию
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4 час.
Сергей Овчинников
Было бы неплохо!
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23 мин.
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