Врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал о влиянии мятного чая на здоровье: он может облегчать вздутие, но также усиливать изжогу и боли в животе.
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Да. Во всем нужна умеренность. Даже самые полезные растения порой полезны не всем и навредить организму может даже самая безобидная ромашка. Нужно следить за собой, как отреагирует наш организм на те или иные продукты. Всё это происходит из-за нашего несовершенства, которым нас наградили наши прародители Адам и Ева. Но есть радостная новость, благодаря нашему господу Иисусу Христу, сыну Бога, который пролил свою кровь ради нашего будущего: «И ни один из жителей не скажет: «я болен»; народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Исаия, 33 глава — Библия — Синодальный перевод.