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Часть жителей Украины попросили покинуть Харьковскую и Одесскую области

Часть жителей Украины попросили покинуть Харьковскую и Одесскую области

Победа России может случиться в любой момент, отметил руководитель делегации РФ на переговорах в ВенеСегодня 517 прочитали Посольства на Украине рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Зеленского продажного жида надо сжечь на костре вместе с его родителями которые родили этого вонючего жида
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15 час.

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