Настал слом эпох в России: Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами

Давно пора провести серьезную чистку чиновников, особенно наверху. А уж чиновничье от спорта разогнать поганой метлой. И не брать больше никого их них на госслужбу.

Аудрюс

Дурак вы батюшка и уши у вас холодные! Мой отец с Енисея, мать Кировская, брат родился в Латвии, я в Литве. В школу пошел в Венгрии, живу в Коми! Я по национальности - советский народ!