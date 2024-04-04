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Настал слом эпох в России: Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами

Настал слом эпох в России: Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами

Настал слом эпох в России. Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами. Иван Соловьёв потребовал, чтобы они не занимали места тех, кто реально хочет служить Родине: пусть берут манатки и идут на огород выращивать флоксы.

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Комментарии
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И
Иринушка
Давно пора провести серьезную чистку чиновников, особенно наверху. А уж чиновничье от спорта разогнать поганой метлой. И не брать больше никого их них на госслужбу.
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1 час.
Аудрюс
Дурак вы батюшка и уши у вас холодные! Мой отец с Енисея, мать Кировская, брат родился в Латвии, я в Литве. В школу пошел в Венгрии, живу в Коми! Я по национальности - советский народ!
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36 мин.

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