Настал слом эпох в России. Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами. Иван Соловьёв потребовал, чтобы они не занимали места тех, кто реально хочет служить Родине: пусть берут манатки и идут на огород выращивать флоксы.
Настал слом эпох в России: Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Давно пора провести серьезную чистку чиновников, особенно наверху. А уж чиновничье от спорта разогнать поганой метлой. И не брать больше никого их них на госслужбу.
Ответить
1 час.
Аудрюс
Дурак вы батюшка и уши у вас холодные! Мой отец с Енисея, мать Кировская, брат родился в Латвии, я в Литве. В школу пошел в Венгрии, живу в Коми! Я по национальности - советский народ!
Ответить
36 мин.
Свежие комментарии