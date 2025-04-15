Зеленский запланировал на 9 мая встречу в Киеве с лидерами европейских стран

Геннадий Бережнов

Собирается компания воюющих против нас стран, но мы не можем их трогать как и Клоуна - Путин слово дал. Смотрится это просто отвратительно и для Великой России не подходит! Нас постоянно обманывают как и последний раз, но мы терпим и не отвечаем, а по нашей энергетике и по мирным людям бьют ежедневно. Сколько погибло женщин и детей, стариков под Курском. Так обидно за державу, слов нет, слёзы сами текут!