Президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Зеленский запланировал на 9 мая встречу в Киеве с лидерами европейских стран
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Гарий Щерба
А СОБРАНИЕ НАЦИСТОВ будут ПОМИНАТЬ ...???
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21 час.
Геннадий Бережнов
Собирается компания воюющих против нас стран, но мы не можем их трогать как и Клоуна - Путин слово дал. Смотрится это просто отвратительно и для Великой России не подходит! Нас постоянно обманывают как и последний раз, но мы терпим и не отвечаем, а по нашей энергетике и по мирным людям бьют ежедневно. Сколько погибло женщин и детей, стариков под Курском. Так обидно за державу, слов нет, слёзы сами текут!
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21 час.
Evgenija Palette
А ЭТИ ИГРАЮТ В ЖЕСТЫ "ДОБРОЙ ВОЛИ", изображая из себя "раба обещаний"... ( Главное - ничего делать не надо. ДАЛ ОБЕЩАНИЕ - И СМОТРИ, ЧТО БУДЕТ...
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15 час.
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