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Западные эксперты в недоумении, рссийские акции взлетели до небес

Западные эксперты в недоумении, рссийские акции взлетели до небес

Российские акции достигли самого высокого уровня с начала специальной военной операции (СВО). В начале недели рублевый индекс Мосбиржи на Московской бирже поднялся до 3422 пунктов и с тех пор остается немного ниже этого уровня.

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