Котопёс недели: компанейская собака Гаечка и царственная кошка Маргарита ждут встречи со своими хозяевами

Суперпитомицы обитают в столичном приюте «Бирюлево». фото: приют «Бирюлево»Мы убеждены, что из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы: у каждого второго сотрудника MAXIM есть дома пушистое доказательство этого тезиса.
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