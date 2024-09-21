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Котопёс недели: компанейская собака Гаечка и царственная кошка Маргарита ждут встречи со своими хозяевами

Котопёс недели: компанейская собака Гаечка и царственная кошка Маргарита ждут встречи со своими хозяевами

Суперпитомицы обитают в столичном приюте «Бирюлево». фото: приют «Бирюлево»Мы убеждены, что из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы: у каждого второго сотрудника MAXIM есть дома пушистое доказательство этого тезиса.

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