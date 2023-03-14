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Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» нет шансов против «Реала». Нужен один из величайших камбэков в истории, как у «Барсы» с «ПСЖ», только не дома, а в гостях у чемпиона»

Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» нет шансов против «Реала». Нужен один из величайших камбэков в истории, как у «Барсы» с «ПСЖ», только не дома, а в гостях у чемпиона»

Пол Мерсон уверен в проходе «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Тренеры должны сохранять ясность ума, как и футболисты.

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