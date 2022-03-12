Amnesty International: «Вопросы о владении «Челси» Абрамовичем стоило задавать много лет назад. Футбол не должен использовался для обеления репутации»

Правозащитники призвали АПЛ тщательнее изучать владельцев клубов на фоне санкций против Романа Абрамовича.

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