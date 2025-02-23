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Премьера Греции раскритиковали за разговор с Зеленским: "историческая ошибка"

Премьера Греции раскритиковали за разговор с Зеленским: "историческая ошибка"

Global Look Press/Marios Lolos/XinHua Разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с лидером киевского режима Владимиром Зеленским назвали исторической ошибкой с тенденцией "принимать форму дипломатического преступления".

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