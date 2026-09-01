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Грозное пророчество Ванги о страшном конце 2026-го начало сбываться: Сотни жертв в Непале – только начало?

Грозное пророчество Ванги о страшном конце 2026-го начало сбываться: Сотни жертв в Непале – только начало?

Катастрофа в Непале, где в результате стихийного бедствия погибли сотни человек, а инфраструктура целых районов была разрушена, это только начало, всерьёз боятся иностранные СМИ.

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