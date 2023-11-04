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Три вкусных рецепта из куриного филе

Что можно приготовить интересного из куриного филе. 1. Куриные наггетсы. Ингредиенты: — 500 г куриного филе — 1 яйцо — 100 г сухарей — 1 чайная ложка паприки — 1 чайная ложка сухого базилика — соль, перец по вкусу — растительное масло для жарки Приготовление: Куриное филе нарежьте на небольшие ….

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