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Нефть приблизилась к $96 после новых ударов

Нефть приблизилась к $96 после новых ударов

Нефть продолжила резко дорожать 2 сентября после новой серии взаимных ударов США и Ирана. Марка Brent прибавила 1,1%, до $95,6 за баррель, WTI — 0,7%, до $90,8.

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