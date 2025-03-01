В настоящее время Белый дом не уверен, смогут ли США подтолкнуть Россию и Украину к завершению конфликта.
В США усомнились в возможности подтолкнуть Россию и Украину к переговорам
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха, пусть успокоятся США- России переговоры с Украиной нужны как свисток крокодилу или козе баян.
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22 час.
Владимир Соловьев
США ХОТЕЛИ "ПОДТОЛКНУТЬ" РОССИЮ. ТОЛЬКО ВОТ ТОЛКАЧ, С БОЛЬШИМИ ДОЛГАМИ, УЖЕ НЕ ТОТ, ЧТО РАНЬШЕ И УЖЕ НЕ БУДЕТ ИМ НИКОГДА!!
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22 час.
Анатолий Рябенко
США виновато в украинском кризисе. И сейчас умывают руки как миротворец и делают всё чтобы уйти от ответственности. Сволочи. Убили более миллиона РУССКИХ с обеих сторон и никакого сожаления только радость для евреев.
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19 час.
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