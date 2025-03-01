В США усомнились в возможности подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

Владимир Алтайцев Ха-ха, пусть успокоятся США- России переговоры с Украиной нужны как свисток крокодилу или козе баян.

Владимир Соловьев США ХОТЕЛИ "ПОДТОЛКНУТЬ" РОССИЮ. ТОЛЬКО ВОТ ТОЛКАЧ, С БОЛЬШИМИ ДОЛГАМИ, УЖЕ НЕ ТОТ, ЧТО РАНЬШЕ И УЖЕ НЕ БУДЕТ ИМ НИКОГДА!!