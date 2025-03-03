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Украинскую войну попытаются продлить до 2026 года – прогноз

Украинскую войну попытаются продлить до 2026 года – прогноз

На фоне ухудшения отношений США с Украиной ведущие страны ЕС намерены сорвать мирное урегулирование. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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