НСИС представил данные по ОСАГО за 8 месяцев 2026 года

За 8 мес. 2026 года было заключено 46,7 млн. полисов ОСАГО на общую сумму 228,3 млрд. руб. страховых премий.
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