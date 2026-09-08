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НСИС представил данные по ОСАГО за 8 месяцев 2026 года

НСИС представил данные по ОСАГО за 8 месяцев 2026 года

За 8 мес. 2026 года было заключено 46,7 млн. полисов ОСАГО на общую сумму 228,3 млрд. руб. страховых премий.

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