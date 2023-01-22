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    Знаниями народного творчества делиться с детьми, а не куклы обереги шить.Во что вы вовлекаете детей!Куклы не спасут,н...В миллеровской шк...
  • YSKOL
    А глаза ????   Что у неё и глаз не было ??? Не поверю.  😡Была в наушниках:...

В миллеровском лицее №7 работает цифровая лаборатория

В рамках реализации проекта Центр образования «Точка Роста» в лицее получены цифровые лаборатории. В кабинете химии под руководством учителя химии Пчелинцевой Елены Модестовны ученики 9 класса с помощью нового оборудования выполняют лабораторную работу №6 «Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.

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