В миллеровском лицее №7 работает цифровая лаборатория

В рамках реализации проекта Центр образования «Точка Роста» в лицее получены цифровые лаборатории. В кабинете химии под руководством учителя химии Пчелинцевой Елены Модестовны ученики 9 класса с помощью нового оборудования выполняют лабораторную работу №6 «Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.