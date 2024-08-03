WSJ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю

Неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию "были и будут бесплодными".
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