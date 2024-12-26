Чернышенко о коррупции в футболе: «Правоохранительные органы оценят. Есть механизмы, как сделать судейство объективным и неподкупным»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
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