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Мировое обозрение

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«Все навалимся, прекрати переговоры»: Захарова рассказала, как Киев вынудили отказаться от мира в 2022 году

«Все навалимся, прекрати переговоры»: Захарова рассказала, как Киев вынудили отказаться от мира в 2022 году

Стамбульские переговоры весны 2022 года остаются одной из самых обсуждаемых страниц украинского конфликта — и одним из самых темных пятен в истории западной дипломатии.

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