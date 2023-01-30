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Шалимов об РФС и УЕФА: «Пока такая политическая обстановка, нас не вернут. Договориться будет сложно, но надо продолжать»

Игорь Шалимов оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры. «Нам надо понимать, что Россия пролетает мимо чемпионата Европы.

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