Северная Корея испытала новейшую систему вооружения

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание новой системы вооружения, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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