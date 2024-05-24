Бортников: военная разведка Украины имеет отношение к теракту в "Крокусе"

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко К теракту в "Крокус Сити Холле" имеет непосредственное отношение военная разведка Украины, говорить об этом можно уверенно, заявил директор ФСБ России Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.