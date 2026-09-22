Norway’s Liquids Output Rebounds by Nearly 100,000 Bpd—but Still Trails 2025

Norway’s crude oil production rose to 1.882 million barrels per day in August, exceeding the Norwegian Offshore Directorate’s forecast but remaining below the level recorded during the same month last year, preliminary figures released on Tuesday showed.
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