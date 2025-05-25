«Неужто Верховный убедил Трампа, что Одесса – это русский город?»: Онуфриенко

На борту судна находилось около сотни контейнеров с военным имуществом, в том числе беспилотники. 23 мая российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по порту Одессы.
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