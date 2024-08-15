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Котлеты будут мягкими и сочными: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент

Котлеты будут мягкими и сочными: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент

Котлеты будут мягкими и сочными: бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент Юлия ЧелкановаКотлеты — одно из самых популярных блюд на нашем столе.

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