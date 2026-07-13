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Царьград

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Евросоюз пока не начал официальных переговоров с Россией

Евросоюз пока не начал официальных переговоров с Россией

Дипломатический источник в Европе заявил, что Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако конкретного решения о формате переговоров не принято, и стороны ещё не вышли на стадию их запуска, хотя участие Европы в урегулировании ситуации на Украине, по его словам, неизбежно.

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