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Новости Тамбова

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На телеэкраны выйдет сериал "Купцы и дети", снятый в Тамбовской области

На телеэкраны выйдет сериал "Купцы и дети", снятый в Тамбовской области

На телеэкраны выйдет сериал "Купцы и дети" (16+), снятый в Тамбовской области. Это 12-серийная костюмная комедия, действия которой происходят в начале прошлого века в семье патриархального купца Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков).

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