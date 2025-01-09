На телеэкраны выйдет сериал "Купцы и дети", снятый в Тамбовской области

На телеэкраны выйдет сериал "Купцы и дети" (16+), снятый в Тамбовской области. Это 12-серийная костюмная комедия, действия которой происходят в начале прошлого века в семье патриархального купца Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков).