Группа Onyx из США согласилась дать концерт в Донецке

Участники американской группы Onyx согласились провести новый концерт в Донецке. Они рассказали об этом и о неудачном выступлении в Киеве в 2015 году в интервью с популярной блогершей Лилией Абрамовой (Tатарка FM).
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