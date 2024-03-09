Церемония премии «Оскар» пройдет в США 10 марта

Церемония награждения премии «Оскар» состоится в США 10 марта (раннее утро 11 марта по Москве). Главная голливудская ярмарка тщеславия во многом не изменила себе, выделив в некоторых ведущих номинациях фильмы, которые скорее имеют идеологическую, нежели художественную ценность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии