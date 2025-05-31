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Эрдоган: Встреча Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле возможна

Эрдоган: Встреча Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле возможна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили двусторонние отношения и мировую повестку, выразив надежду на скорую встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Стамбуле.

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