Эрдоган: Встреча Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле возможна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили двусторонние отношения и мировую повестку, выразив надежду на скорую встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Стамбуле.
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