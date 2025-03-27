Эксперт Корнеев: «Из России произойдет массовый отток таксистов»

Переменам послужат перевод автопарка преимущественно на отечественный транспорт.Ужесточение правил эксплуатации автомобилей в таксомоторной отрасли, как считает глава Союза пользователей "Цифровой мир" Валерий Корнеев, может привести к уходу многих водителей из легального сектора, сообщает newsinfo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии