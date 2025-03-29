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МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Шапи встретится с «Далласом»

Также в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится с «Далласом».

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